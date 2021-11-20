О схожих с COVID-19 серьезных последствиях гриппа рассказала врач

20:10, 20 ноября 2021, ПАИ

Грипп может иметь столь же серьезные последствия, как и коронавирус, особенно для людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, пишет ТАСС.

Малинникова отметила, что грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы.

При этом нельзя исключать возможность заражения сразу и гриппом, и коронавирусом, подчеркнула она. При заболевании гриппом пациент может столкнуться с негативными последствиями, если до этого он переболел COVID-19 и у него остались какие-то остаточные явления.

По словам Малинниковой, в настоящий момент вакцинация от гриппа является не менее актуальной задачей, чем вакцинация от коронавируса.