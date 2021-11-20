«Опора России» предлагает при выдаче QR-кодов учитывать результаты экспресс-тестов

20:39, 20 ноября 2021, ПАИ

Представители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагают при выдаче QR-кодов учитывать не только результаты ПЦР-тестов на коронавирус, но и результаты экспресс-тестов, пишет ТАСС.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, у организации есть ряд предложений, касающихся таких аспектов, как использование не только результатов ПЦР-тестов, но и результатов тестов на выявление антигена, в качестве основания на предоставление допуска в общественные места. Калинин подчеркнул, что тесты на выявление антигена делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование.

Совет Государственной думы принял к рассмотрению законопроекты правительства о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте. Законопроект направлен для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Первое чтение запланировано на декабрь.