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Общество

Ученые выяснили, у каких людей есть «уникальный» иммунитет к COVID-19

Согласно исследованию ученых из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust, опубликованному в журнале Nature, у медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне есть особый вид иммунитета.

Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с ковид-пациентами. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, — высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.

Исследователи считают, что такие специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2. Ученые считают, что выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.

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