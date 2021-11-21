По сегодняшнему дню судили о погоде зимой

09:01, 21 ноября 2021, ПАИ

21 ноября отмечают церковный праздник — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов, сообщает calend.ru.

Праздник был установлен в IV веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с нумерологией: ноябрь — девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по юлианскому календарю) месяца — указание на «день осмый», в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит».

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда — начинались пиры и гулянья. В этот день не считалось зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять.

Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, мёдом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю — до строгого Филипповского поста.