Эксперты выявили добавку, вызывающую рак

22:09, 20 ноября 2021, ПАИ

Прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Journal of the National Cancer Institute.

В эксперименте приняли участие более 35 тысяч человек. Ученые хотели выявить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Испытания пришлось внезапно прекратить, поскольку эксперты выяснили, что некоторые из них вызывали рак, а не защищали от него.

По результатам исследования удалось выяснить, что селен не представлял опасности для людей, у которых изначально был низкий уровень этого минерала в организме. Однако пациенты с его высокой концентрацией при употреблении дополнительных доз на 91% увеличивали шансы приобрести рак простаты.

Ученые посоветовали перестать принимать селен в сочетании с витамином E, поскольку они не приносят доказанной пользы, а напротив, создают значительные риски для организма.