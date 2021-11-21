Всемирный день телевидения отмечается сегодня

11:56, 21 ноября 2021, ПАИ

Всемирный день телевидения, отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года (резолюция № A/RES/51/205) в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.

ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы. Телевидение было признано важным инструментом воздействия — ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику.

Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвящёнными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.

Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история телевидения началась примерно век назад. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приёма изображения на определённые расстояния проводились ещё в начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе.

В 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и стала главной частью телевизора. Благодаря открытию Зворыкина уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году — и в США. Однако только в 50-е годы XX века телевещание получило массовое распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран собственные государственные и частные телекомпании возникли ещё позднее, в 60-х – начале 70-х годов. Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием.

История российского телевидения ведёт своё начало из экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы уже в 30-х годах XX века по системе малокадрового механического телевидения. В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. В 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке. С 1938 года он осуществлял экспериментальное телевещание на основе электронных систем, а с 1939 года началось регулярное телевещание. Первой передачей стала демонстрация фильма об открытии XVIII съезда ВКП(б). В дальнейшем активному развитию телевидения в Советском Союзе помешала Великая Отечественная война. За два дня до её окончания — 7 мая 1945 года — телецентр на Шаболовке возобновил трансляцию передач, а 15 декабря того же года первым в Европе начал регулярное телевещание два раза в неделю.

С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара.