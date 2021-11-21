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Общество

Бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

День бухгалтера, профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта, отмечается 21 ноября.

У представителей многих профессий есть свои праздничные дни, а вот с Днём российских бухгалтеров дела обстоят совсем непросто. В календаре официально установленных профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата...

Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан закон «О бухгалтерском учёте». Кстати, 21 ноября отмечается ещё и День работника налоговых органов РФ, что ещё раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

На протяжении многих лет День московского бухгалтера отмечается 16 ноября. Кроме этого, в некоторых источниках можно найти информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день публикации федерального закона «О бухгалтерском учёте» в 1996 году. Неразбериха, совсем не характерная для этой профессии, любящей точность.

Существует Международный день бухгалтерии, или, другими словами, Международный день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции труда Луки Пачиоли «Всё об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачиоли был назван «отцом бухгалтерии».

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