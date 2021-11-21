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Культура

Выставка лоскутного шитья художницы из Петербурга действует в Пскове

21 ноября в Пскове откроется выставка работ художницы лоскутного шитья Татьяны Маркеловой из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Татьяна Маркелова любит до самозабвения многое, и наш Псков в этом ряду не на последнем месте. Этот художник нас балует своими посещениями и даже выставками», – рассказала Ольга Кошелькова.

Новая выставка под названием «Радуйся» начнёт свою работу в галерее «Дом на набережной» (в Доме Сафьянщикова) 21 ноября с 15:00 и будет открыта до 21 декабря.

Адрес: Псков, Советская набережная, 9.

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