Выставка лоскутного шитья художницы из Петербурга действует в Пскове
21 ноября в Пскове откроется выставка работ художницы лоскутного шитья Татьяны Маркеловой из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.
«Татьяна Маркелова любит до самозабвения многое, и наш Псков в этом ряду не на последнем месте. Этот художник нас балует своими посещениями и даже выставками», – рассказала Ольга Кошелькова.
Новая выставка под названием «Радуйся» начнёт свою работу в галерее «Дом на набережной» (в Доме Сафьянщикова) 21 ноября с 15:00 и будет открыта до 21 декабря.
Адрес: Псков, Советская набережная, 9.
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