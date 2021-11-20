Россия выбрана местом проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году

22:42, 20 ноября 2021, ПАИ

Европейская федерация гандбола (EHF) на официальном сайте сообщила, что Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году.

Выборы места проведения европейского первенства состоялись на конгрессе EHF в субботу. Российская Федерация объявлена страной проведения чемпионата Европы по гандболу впервые. Женские соревнования пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года.

Мужской гандбольный чемпионат Европы в этом году примут Дания, Швеция и Норвегия.