Россия выбрана местом проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году
Европейская федерация гандбола (EHF) на официальном сайте сообщила, что Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году.
Выборы места проведения европейского первенства состоялись на конгрессе EHF в субботу. Российская Федерация объявлена страной проведения чемпионата Европы по гандболу впервые. Женские соревнования пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года.
Мужской гандбольный чемпионат Европы в этом году примут Дания, Швеция и Норвегия.
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20 ноября 2021
Россия выбрана местом проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году