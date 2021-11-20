Профессор рассказал, почему стоит опасаться товаров под брендом торговых сетей

23:08, 20 ноября 2021, ПАИ

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов объяснил, выгоден ли такой способ экономии, как покупка товаров под брендом торговых сетей, пишут «Известия».

По словам эксперта, низкая стоимость подобной категории товаров обеспечивается за счёт большого и повторяемого заказа от торговой сети, поскольку производителю нет необходимости делать рекламу и искать покупателя. Кроме того, есть возможность использовать более дешёвую упаковку, что также способствует снижению расходов со стороны производителя.

Профессор привёл в пример замену сливочного масла маргарином в торте. Он подчеркнул, что это удешевляет его производство на 30 % по сравнению с кондитерским изделием известных производителей. При этом маргарин указан на этикетке продукта.

Однако не всегда товары под маркой магазина пытаются удешевить. Ретейлеры делают под своими марками и товары премиум-сегмента. В этой ситуации они могут предложить более низкую стоимость и сохранить рентабельность за счёт трат на рекламу и продвижение.

Чеглов пояснил, что покупатель должен помнить о том, что известный товарный бренд надёжнее.