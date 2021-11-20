Эксперты назвали симптом, который может причинять дискомфорт переболевшим COVID-19
Люди, переболевшие COVID-19, после выздоровления могут начать страдать от шума в ушах. Об этом рассказали Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Крючков отметил, что такой синдром может быть вызван двумя причинами: влиянием COVID-19 на нервную систему, а также образованием тромбов и плохой свёртываемостью крови.
Эксперт подчеркнул, что во время коронавируса поражается обонятельный нерв, из-за чего у человека изменяются обоняние и вкус. Если поражается слуховой нерв, эффект будет такой же, как и для обонятельного, заметил иммунолог.
Кроме того, происходят микротромбозы и системное воспаление, которые в дальнейшем приводят к поражению головного мозга. Этот процесс способен охватывать не только слуховые области мозга, но и весь орган целиком.
Жемчугов, в свою очередь, сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами бортовой электроники в автомобиле.
Инфекционист констатировал, что из-за повреждения нервных окончаний прежде всего нарушается работа органов чувств. В то же время он заверил, что от таких последствий коронавируса можно избавиться при помощи медицинских препаратов и реабилитации. Назначением же необходимого лечения должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты, подчеркнул врач.
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