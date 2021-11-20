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Спорт

Администрация Дедовичского района и областная Федерация шахмат подписали соглашение о сотрудничестве

В связи с созданием и открытием в Дедовическом районе первого современного шахматного клуба, который расположен в районном Доме культуры, глава района Геннадий Афанасьев и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке развития шахмат в муниципалитете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации.

Соглашение предусматривает взаимодействие и координацию действий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, популяризацию шахмат среди различных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании, организацию досуговой деятельности, подготовку сборной муниципального образования по виду спорта «шахматы» для участия в межмуниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Развитие вида спорта «шахматы», в том числе создание шахматных клубов в Псковской области, оснащённых новейшим современным оборудованием и инвентарём, включая мультимедийные и электронные системы, осуществляется в соответствии с программой региональной Федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб».

Проект о развитии сети районных шахматных клубов, подготовленный профессиональной командой шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства Сергеем Арефьевым, Дмитрием Шаховым, Александром Шпаком и Еленой Горащенковой, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов – «Точки роста — детям из сельской местности».

Его реализацию поддержали 11 глав муниципальных образований. К реализации проекта подключился, созданный в 2020 году губернатором области Михаилом Ведерниковым, Региональный центр шахматного образования и спорта.

Дмитрий Шахов пояснил, что на основе заключенного соглашения предстоит разработать документы и для других муниципалитетов, в которых при поддержке глав районов и Фонда президентских грантов, планируется открытие ещё 10 современных шахматных клубов.

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