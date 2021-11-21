Александр Котов: Налоги – основа финансовой стабильности страны

10:44, 21 ноября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что налоговая служба является одним из ключевых элементов системы государственного управления. Благодаря эффективной деятельности ведомства налоговые платежи регулярно поступают в бюджеты всех уровней, что даёт государству возможность выплачивать пенсии и пособия, строить школы и больницы, развивать промышленность и поддерживать аграриев, реализовывать социальные программы и культурные проекты.

«Налоги – основа финансовой стабильности страны, и это понимают сами граждане: с каждым годом растёт правовая грамотность и ответственность налогоплательщиков, - подчеркнул Александр Котов. - Большей собираемости налогов способствует клиентоориентированность Федеральной налоговой службы, активное внедрение цифровых технологий сделало процедуру расчёта и взимания понятной и удобной.

Благодарю сотрудников налоговых органов Псковской области за высокий профессионализм, готовность постоянно совершенствоваться и умение эффективно решать самые сложные задачи. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях!»