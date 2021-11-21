Ещё 272 псковича заразились коронавирусом

12:10, 21 ноября 2021, ПАИ

Ещё 272 псковича заразились коронавирусом, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, динамика распространения заболеваемости немного снизилась. На следующей неделе планируется провести заседание оперштаба и обсудить необходимые корректировки действующих ограничительных мер.

Глава региона также сообщил, что, по данным на 20 ноября, от коронавируса оправились 252 псковича.

В общей сложности с марта 2020 года COVID-19 в регионе переболели 64 073 человека, поправилось 54 850 человек, умерло 1018 псковичей.