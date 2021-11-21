Андрея Фёдорова продолжают искать полицейские в Великих Луках

15:15, 21 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение 45-летнего Андрея Фёдорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Он был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ — резиновый, верх — матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.