23-летний пскович украл спиртное из магазина
20 ноября в Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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