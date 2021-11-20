23-летний пскович украл спиртное из магазина

11:12, 21 ноября 2021, ПАИ

20 ноября в Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.

