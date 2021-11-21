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Общество

В Пскове почтили память жертв ДТП

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, 21 ноября, в Пскове на Ольгинской набережной у здания Свято-Тихоновской православной гимназии почтили память погибших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятеля храма Успения с Пароменья Алексея Воронюка и региональной Федерации автомобильного спорта напомнили учащимся гимназии о важности соблюдения правил дорожного движения, а также о последствиях, которые может повлечь их нарушение.

На дорогах области с января по октябрь произошло 600 ДТП, жертвами которых стали 83 человека и 761 человек получил ранения различной степени тяжести. Память всех погибших присутствующие почтили минутой молчания, а также выпустили в небо белые воздушные шары. Их количество равно числу жертв происшествий на дорогах региона в этом году. 

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