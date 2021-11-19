Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией

12:00, 21 ноября 2021, ПАИ

Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас 21 ноября в Таллине. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас Польша закрыла лишь один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

«Мы думаем над шагами в характере всё более серьёзных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.

«Мы готовы к применению этой ступеньки эскалации, то есть к закрытию очередных переходов, закрытию транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко», — добавил он.

При этом польский премьер надеется, что белорусские власти разрешат кризис, отправив мигрантов по домам. «Мы хотим дать шанс Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко) сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения. В первую очередь мы закрыли переход в «Кузнице», — сказал он.