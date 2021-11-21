Дождь с мокрым снегом ожидается в Пскове 21 ноября

12:06, 21 ноября 2021, ПАИ

21 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западных направлений умеренный. Температура днём +0...+5 градусов. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

В Пскове пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура днём +1...+3. Великих Луках днём небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура днём +2...+4.