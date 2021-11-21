Семь новых жертв COVID-19 зарегистрировано в Псковской области

12:23, 21 ноября 2021, ПАИ

Семь новых жертв коронавируса зарегистрировано в Псковской области 21 ноября, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, общее число скончавшихся в результате COVID-19 в регионе достигло 1025 человек.

Ещё 272 псковича заразились коронавирусом, оправились от болезни 252 псковича. В общей сложности с марта 2020 года COVID-19 в регионе переболели 64 073 человека, поправилось 54 850 человек.