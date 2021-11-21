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Общество

Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась из-за коронавируса

Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась 21 ноября в реанимации в московской Коммунарке на 85-м году жизни из-за коронавируса, сообщила дочь Чудаковой на своей странице в Facebook. Об этом пишет РИА Новости.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала она на своей странице.

Отмечается, что время и место прощания будут известны позднее.

Мариэтта Чудакова — доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель.
 

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