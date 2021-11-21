Снег и до -4 градусов прогнозируют псковские метеорологи предстоящей ночью

17:43, 21 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью — -4…0 градусов, днём — -1…+1 градус.

Атмосферное давление ниже нормы.