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Общество

Снег и до -4 градусов прогнозируют псковские метеорологи предстоящей ночью

22 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью — -4…0 градусов, днём — -1…+1 градус.

 Атмосферное давление ниже нормы.

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