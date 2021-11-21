С 1 января в России изменится порядок выплаты пенсий

17:11, 21 ноября 2021, ПАИ

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением, пишет «Парламентская газета».

Соответствующие изменения утверждены Министерством труда и соцзащиты РФ. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории с ведённым режимом ЧС вне зависимости от его характера смогут раньше установленной даты.

Для того чтобы россиянин получил назначенную ему пенсионную выплату, ему необходимо известить о своём намерении Пенсионный фонд (ПФР). Кроме того, пенсионеры также смогут выбрать способ получения соответствующей выплаты.

Согласно утверждённому порядку, если гражданину РФ была начислена пенсия в большем размере, чем полагается, то новые правила позволяют удержать определённую сумму из выплат. Однако тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии всё равно начислят. Для этого пенсионеру также следует обратиться к ПФР.

Из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержания по судебным листам производить не будут. Если пенсионер умер, то его выплаты, которые он не смог получить при жизни, получат наследники после обращения в ПФР.