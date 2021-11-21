Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С 1 января в России изменится порядок выплаты пенсий

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением, пишет «Парламентская газета».

Соответствующие изменения утверждены Министерством труда и соцзащиты РФ. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории с ведённым режимом ЧС вне зависимости от его характера смогут раньше установленной даты.

Для того чтобы россиянин получил назначенную ему пенсионную выплату, ему необходимо известить о своём намерении Пенсионный фонд (ПФР). Кроме того, пенсионеры также смогут выбрать способ получения соответствующей выплаты.

Согласно утверждённому порядку, если гражданину РФ была начислена пенсия в большем размере, чем полагается, то новые правила позволяют удержать определённую сумму из выплат. Однако тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии всё равно начислят. Для этого пенсионеру также следует обратиться к ПФР.

Из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержания по судебным листам производить не будут. Если пенсионер умер, то его выплаты, которые он не смог получить при жизни, получат наследники после обращения в ПФР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

21 ноября 2021

Диетолог рассказала, как выбрать правильные кукурузные хлопья
21 ноября 2021

Певица и актриса Наталия Орейро привилась от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»
21 ноября 2021

С 2022 года в России увеличат прожиточный минимум
21 ноября 2021

ФОТОФАКТ: Граффити-наклейка с героями «Криминального чтива» появилась у ГКЦ в Пскове
21 ноября 2021

Летайте самолётами в театр: утро понедельника снова с «Псковским телеграмом Online»
21 ноября 2021

Снег и до -4 градусов прогнозируют псковские метеорологи предстоящей ночью
21 ноября 2021

Стрит-арт с Виктором Цоем появился в Пскове
21 ноября 2021

Cостоялось открытие нового здания Псково-Печерской семинарии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...