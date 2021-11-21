РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов

15:27, 21 ноября 2021, ПАИ

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК со ссылкой на перевозчика.

Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.

Изменения ожидают составы, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом и рядом других городов. При этом на период предстоящих новогодних праздников компания планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов. Они будут ходить по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Черного моря и популярные горнолыжные курорты.

«Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения», — уточнила пресс-службы компании. Это произойдет в случае необходимости и высокой востребованности.

Отмечается, что на маршрутах, которые затронут изменения, пассажиры могут воспользоваться альтернативными составами.

