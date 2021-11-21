РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК со ссылкой на перевозчика.
Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.
Изменения ожидают составы, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом и рядом других городов. При этом на период предстоящих новогодних праздников компания планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов. Они будут ходить по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Черного моря и популярные горнолыжные курорты.
«Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения», — уточнила пресс-службы компании. Это произойдет в случае необходимости и высокой востребованности.
Отмечается, что на маршрутах, которые затронут изменения, пассажиры могут воспользоваться альтернативными составами.
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