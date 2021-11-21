Стрит-арт с Виктором Цоем появился в Пскове
Стрит-арт с Виктором Цоем появился в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, его авторами стали художники из команды HOODGRAFFTEAM.
Они рисуют портрет певца напротив дома № 19 на улице Калинина. Мурал создаётся по инициативе депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. Недавно в этом же месте появилась музыкальная скамейка.
Художники отметили, что работа ещё не готова, полностью завершить изображение планируется завтра, 22 ноября.
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