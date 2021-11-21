Стрит-арт с Виктором Цоем появился в Пскове

17:19, 21 ноября 2021, ПАИ

Стрит-арт с Виктором Цоем появился в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, его авторами стали художники из команды HOODGRAFFTEAM.

Они рисуют портрет певца напротив дома № 19 на улице Калинина. Мурал создаётся по инициативе депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. Недавно в этом же месте появилась музыкальная скамейка.

Художники отметили, что работа ещё не готова, полностью завершить изображение планируется завтра, 22 ноября.