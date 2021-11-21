Певица и актриса Наталия Орейро привилась от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»

18:20, 21 ноября 2021, ПАИ

44-летняя латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро сделала прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», пишут «Известия».

Певица рассказала, что вакцинировалась двумя дозами «Спутника» и чувствует себя хорошо. Она также отметила, что не собирается вакцинироваться другим препаратом в дальнейшем.

25 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Орейро гражданство РФ. Официальная церемония прошла в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Певица прочла присягу на русском и испанском языках.