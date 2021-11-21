Диетолог рассказала, как выбрать правильные кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья должны быть приготовлены из цельного зерна и с минимумом сахара. Только в этом случае продукт будет способствовать здоровью, заявила врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik.
Специалист подчеркнула, что сладкие хлопья — неправильные. В составе хороших хлопьев, по мнению эксперта, на первом месте должны быть цельные зёрна. Сахар может быть в составе, но он должен быть в самом конце, что означает минимальное его количество.
Она добавила, что добавки в виде сухофруктов и орехов также нежелательны, так как сухофрукты часто обволакивают сахаром.
Нефедова советует в таком случае добавить орехи дома.
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