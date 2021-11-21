Иммунолог выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет

19:47, 21 ноября 2021, ПАИ

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что во всех регионах необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, пишет «Известия».

По словам иммунолога, эта категория граждан входит в группу риска тяжелого течения болезни.

Врач подчеркнул, что у людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1.

Он добавил, что у граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями есть лечащий врач, который ведет заболевания и знает состояние организма пациента. Он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.