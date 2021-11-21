Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иммунолог выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что во всех регионах необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, пишет «Известия».

По словам иммунолога, эта категория граждан входит в группу риска тяжелого течения болезни.

Врач подчеркнул, что у людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1.

Он добавил, что у граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями есть лечащий врач, который ведет заболевания и знает состояние организма пациента. Он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

21 ноября 2021

Президент России вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса
21 ноября 2021

Автоэксперт рассказал о наиболее страшных нарушениях правил дорожного движения
21 ноября 2021

Иммунолог выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет
21 ноября 2021

Диетолог рассказала, как выбрать правильные кукурузные хлопья
21 ноября 2021

Певица и актриса Наталия Орейро привилась от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»
21 ноября 2021

С 2022 года в России увеличат прожиточный минимум
21 ноября 2021

ФОТОФАКТ: Граффити-наклейка с героями «Криминального чтива» появилась у ГКЦ в Пскове
21 ноября 2021

Летайте самолётами в театр: утро понедельника снова с «Псковским телеграмом Online»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...