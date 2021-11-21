Автоэксперт рассказал о наиболее страшных нарушениях правил дорожного движения
Автоэксперт Егор Васильев рассказал о наиболее страшных нарушениях правил дорожного движения, приводящих к трагедии, пишет агентство «Прайм».
В числе наиболее ярких примеров специалист назвал правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдение скоростного режима, а также нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ.
Васильев отметил, что именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям.
Находясь «в измененном состоянии сознания», человек сам себя не может контролировать, а управлять таким сложным объектом, как автомобиль, — тем более, заявил автоэксперт.
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