Президент России вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса

20:19, 21 ноября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет «Известия».

Свое желание поучаствовать в испытаниях глава государства выразил в ходе встречи с заместителем директора центра Денисом Логуновым.

«Могу ли я принять участие в этом эксперименте», — обратился к нему Путин.

Логунов ответил президенту положительно, но уточнил, что для этого ему необходимо будет подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Это можно сделать прямо сегодня», — утвердил российский лидер.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.