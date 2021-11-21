Названы четыре главные ошибки, мешающие избавиться от простуды

20:44, 21 ноября 2021, ПАИ

Немецкий журнал Focus перечислил распространённые ошибки, мешающие избавиться от простуды.

Первым в списке неправильных действий идёт злоупотребление назальными спреями. Отмечается, что при слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.

Врачи рекомендовали не использовать спреи больше недели.

Второй ошибкой является слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов. Более высокая температура ускоряет необходимые защитные реакции, рассказывается в статье. Автор призвал не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.

К распространённым ошибкам также относится отказ от отдыха. В публикации отмечается, что после приёма жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, при котором возникает желание поскорее заняться делами. Автор призвал долечиться, а также ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления.

Четвёртая ошибка — посещение сауны. Вопреки расхожему мнению, оно не смягчает симптомы простуды, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.