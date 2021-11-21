Названы четыре главные ошибки, мешающие избавиться от простуды
Немецкий журнал Focus перечислил распространённые ошибки, мешающие избавиться от простуды.
Первым в списке неправильных действий идёт злоупотребление назальными спреями. Отмечается, что при слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.
Врачи рекомендовали не использовать спреи больше недели.
Второй ошибкой является слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов. Более высокая температура ускоряет необходимые защитные реакции, рассказывается в статье. Автор призвал не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.
К распространённым ошибкам также относится отказ от отдыха. В публикации отмечается, что после приёма жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, при котором возникает желание поскорее заняться делами. Автор призвал долечиться, а также ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления.
Четвёртая ошибка — посещение сауны. Вопреки расхожему мнению, оно не смягчает симптомы простуды, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.
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