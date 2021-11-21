Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству ДТП с участием электросамокатов

21:02, 21 ноября 2021, ПАИ

Москва и Санкт-Петербург за девять месяцев текущего года стали лидерами по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, пишет ТАСС.

Всего, согласно данным МВД России, с начала года в России произошло 416 автоаварий, в которых люди передвигались на средствах индивидуальной мобильности, в них погибли 10 человек и ещё 438 пострадали.

Отмечается, что чаще всего такие столкновения происходят на выезде с прилегающей к дороге территории, на перекрёстках и пешеходных переходах.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определён. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу — не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.