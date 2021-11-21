Более 50 млн россиян вакцинировались препаратом от коронавируса «Спутник V»
Более 50 млн человек в России вакцинировались препаратом от коронавируса «Спутник V», в мире эту вакцину выбрали около 120 млн человек. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с замглавы Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, пишет «Известия».
Вместе с тем президент РФ рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». По словам главы государства, он нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации.
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