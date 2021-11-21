Россияне увеличили в 1,6 раза число покупок в офлайн-магазинах
Россияне за три квартала 2021 года в сравнении с тем же периодом годом ранее увеличили в 1,6 раза число покупок в офлайн-магазинах, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Отмечается, что при этом число онлайн-заказов снизилось всего на 12% в сравнении с 2020 годом.
Число покупок в традиционных магазинах выросло на 56% за три квартала 2021 года. В то же время количество онлайн-заказов снизилось на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).
Заметна яркая динамика по сумме покупок: в интернете стали покупать на 16% меньше, а оборот офлайн-магазинов, напротив, увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Пока средняя сумма одного платежа в онлайне остается выше, чем в офлайне.
В рамках исследования были изучены количество, сумма, средние чеки онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2021 и 2020 годов в эквайринговой сети «Русского стандарта».
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Замглавы Центра имени Гамалеи рассказал, какой перерыв необходим между прививками от гриппа и коронавируса
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству ДТП с участием электросамокатов
Президент России вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от коронавируса