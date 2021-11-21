Россияне увеличили в 1,6 раза число покупок в офлайн-магазинах

21:45, 21 ноября 2021, ПАИ

Россияне за три квартала 2021 года в сравнении с тем же периодом годом ранее увеличили в 1,6 раза число покупок в офлайн-магазинах, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что при этом число онлайн-заказов снизилось всего на 12% в сравнении с 2020 годом.

Число покупок в традиционных магазинах выросло на 56% за три квартала 2021 года. В то же время количество онлайн-заказов снизилось на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Заметна яркая динамика по сумме покупок: в интернете стали покупать на 16% меньше, а оборот офлайн-магазинов, напротив, увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Пока средняя сумма одного платежа в онлайне остается выше, чем в офлайне.

В рамках исследования были изучены количество, сумма, средние чеки онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2021 и 2020 годов в эквайринговой сети «Русского стандарта».