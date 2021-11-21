Скончалась Российская и советская актриса Нина Русланова

22:04, 21 ноября 2021, ПАИ

Российская и советская актриса Нина Русланова скончалась в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

В последние месяцы народная артистка России восстанавливалась после инсульта.

Звезда фильмов «Цыган», «Зимняя вишня», «Это было у моря» родилась в Харьковской области Украинской ССР. О своем рождении ей ничего не было известно. Двухмесячную девочку нашли в послевоенное время в городе Богодовуха и определили в детский дом.

Фамилию Русланова будущей актрисе дали в честь певицы Лидии Руслановой, на отчество Ивановна выбор пал случайно. До своего совершеннолетия девочка сменила пять детских домов. В кино Нина Русланова начала сниматься в 1967 году.