Скончалась Российская и советская актриса Нина Русланова
Российская и советская актриса Нина Русланова скончалась в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
В последние месяцы народная артистка России восстанавливалась после инсульта.
Звезда фильмов «Цыган», «Зимняя вишня», «Это было у моря» родилась в Харьковской области Украинской ССР. О своем рождении ей ничего не было известно. Двухмесячную девочку нашли в послевоенное время в городе Богодовуха и определили в детский дом.
Фамилию Русланова будущей актрисе дали в честь певицы Лидии Руслановой, на отчество Ивановна выбор пал случайно. До своего совершеннолетия девочка сменила пять детских домов. В кино Нина Русланова начала сниматься в 1967 году.
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