Замглавы Центра имени Гамалеи рассказал, какой перерыв необходим между прививками от гриппа и коронавируса

22:33, 21 ноября 2021, ПАИ

Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять две недели, пишет «Известия».

Ученый отметил, что данный разрыв рекомендован, однако ограничений по применению этих препаратов нет.

Он подчеркнул, что в таком интервале у человека точно не будет проявляться никаких осложнений, и добавил, что есть четкое понимание, что одна вакцина не вредит другой.

По его словам, специалисты центра провели эксперименты по одновременному введению двух вакцин. При таком применении возможны две реакции: либо вакцины заблокируют друг друга, либо одна другую усилит, объяснил специалист.