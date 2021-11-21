Замглавы Центра имени Гамалеи рассказал, какой перерыв необходим между прививками от гриппа и коронавируса
Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять две недели, пишет «Известия».
Ученый отметил, что данный разрыв рекомендован, однако ограничений по применению этих препаратов нет.
Он подчеркнул, что в таком интервале у человека точно не будет проявляться никаких осложнений, и добавил, что есть четкое понимание, что одна вакцина не вредит другой.
По его словам, специалисты центра провели эксперименты по одновременному введению двух вакцин. При таком применении возможны две реакции: либо вакцины заблокируют друг друга, либо одна другую усилит, объяснил специалист.
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Замглавы Центра имени Гамалеи рассказал, какой перерыв необходим между прививками от гриппа и коронавируса
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