Учёные: Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин

23:13, 21 ноября 2021, ПАИ

Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Учёные проанализировали данные более 1,2 миллиона рожениц с марта 2020 по сентябрь 2021 года. В целом мертворождение было редким событием. Однако выявленный у беременных COVID-19 увеличивал риск такого исхода, особенно в период доминирования дельта-штамма.

Процент мертворождений во время этих наблюдений практически совпал с допандемийным — 0,64 против 0,59 % у пациенток без COVID-19. Коронавирус повышал риск родить мёртвого ребенка до 0,98 %, а мутировавший вариант дельта — до 2,7 %.