Аналитики выяснили, какие суммы россияне дают в долг

23:40, 21 ноября 2021, ПАИ

Почти две трети россиян хотя бы раз давали деньги в долг, чаще всего они одалживали не более 5 тысяч рублей, хотя у каждого восьмого просят 100-300 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что почти у каждого восьмого «кредитора» (11,6 %) просят сумму в районе 100-300 тысяч рублей, о просьбах дать взаймы более 300 тысяч рублей сообщили лишь 4,1 % респондентов. Наиболее часто деньги одалживают родственникам (44,5 %), друзьям (26,5 %), коллегам (15,3 %) и знакомым (13,7 %).

Более трети россиян (39,3 %) никогда не дают деньги в долг. Чаще всего россияне не одалживают деньги из-за нехватки лишних средств (так ответили 39,6 % респондентов), нежелания портить отношения с должниками (27,4 %) и опасений, что им не вернут деньги (21,1 %). При этом почти каждый восьмой россиян (11,9 %) сообщил, что у него никто не просит деньги в долг.

Примерно две трети респондентов (65,4 %) сообщили, что им как минимум единожды в жизни не возвращали долг, остальные 34,6 % не сталкивались с такой проблемой.