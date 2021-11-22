День сыновей празднуют в мире 22 ноября

07:15, 22 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в мире отмечается День сыновей, или День сына, сообщает calend.ru.

Практически каждый человек знает или по крайней мере слышал о Дне матери, который ежегодно отмечается в разных странах по всему миру с разницей в датах проведения. Для России это последнее воскресенье ноября. День отца известен несколько меньше, но также празднуется в различных государствах и имеет, как и День матери, свою историю.

Продолжая тематику праздников семейного характера, всё чаще вспоминают ещё один знаменательный день, сегодняшний праздник – День сыновей, или День сына. История этого праздника невелика и не актуализирована СМИ. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику, пока нет.

День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. Традиции празднования этого дня ещё не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату. Актуален этот день для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых Сил, предпочли службу в армии или других силовых структурах, выбрав её своей профессией.