«РосянкаFEST» пройдёт в Бежаницком районе 16 августа

23:23, 07 августа 2025, ПАИ

Фестиваль, посвященный дикой природе и деревенскому укладу – «РосянкаFEST», пройдёт в деревне Цевло Бежаницкого района 16 августа. На фестивале одновременно будут работать семь площадок, сообщил государственный природный заповедник «Полистовский».

Главный фокус мероприятия – сохранение дикой природы, экологичный образ жизни и экологическое просвещение, сообщили организаторы.

В 15:00 начнут работать площадки «Творчество», на которой пройдут рукодельные мастер-классы от мастериц из Бежаницкого района и творческие занятия от Детской экологической библиотеки «Радуга», а также буккроссинг от Бежаницкой центральной районной библиотеки.

На плоащдке «Наука» участники смогут попробовать себя в качестве научных сотрудников и биологов. Так, научный сотрудник Полистовского заповедника, кандидат биологических наук Илья Цветков проведет занятие по полевой микроскопии. Учительница биологии из Бежаницкой школы организует занятия по изучению мха, также здесь будет работать мобильный планетарий (вход по билетам).

Хедлайнером площадки «Краеведение" станет историко-культурный центр Философовых с мастер-классом, фотозоной и тематической выставкой. На этой же площадке будет начинаться эколого-краведеческий квест «Дорогою цевла». Пройти его можно будет до 17:00. Также на площадке пройдут несколько фотовыставок.

Отдельно в 15:00 запланировано начало экскурсии по деревне Цевло с посещением интерактивной экспозиции «Класс 80-х» в цевельской школе (по предварительной записи).

Будет работать и площадка «Заповедная». В фестивале примут участие представители заповедных территории из других регионов России. Например, национальный парк «Таганай» и заповедник «Калужские засеки». Они проведут экологические игры, викторины, расскажут о своих территориях.

Несмотря на то, что весь праздник ориентирован на семьи с детьми, для малышей и школьников будет отдельная площадка. Здесь юных гостей будут ждать разнообразные игры от проекта Игры Нашего Двора «Айда с нами», «Лабиринт со смыслом» и аквагрим.

На площадке «Экотуризм» в 15:30 стартуют прогулки на каноэ по озеру Цевло, на берегу которого пройдет фестиваль. А также мини-экскурсии по берегу озера от ученых-биологов: орнитолога, геоботаника, болотоведа и ихтиолога.

Полистовский заповедник организует катание на вездеходах.

На сцене в 16:00 начнется концерт местных коллективов, а также пройдет интерактивная фольклорная программа от ансамбля «Вольница».

Все время на фестивале будет работать деревенская ярмарка с угощениями и сувенирами.

Завершится фестиваль в 18:00