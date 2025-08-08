Тёплую погоду с дождём прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Возможен слабый дождь во второй половине дня. Температура воздуха составит от +11 до +20 градусов.
Будет дуть слабый ветер со скоростью 2–3 метра в секунду, порывы до девяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
