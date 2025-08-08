Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Тёплую погоду с дождём прогнозируют в Псковской области сегодня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Возможен слабый дождь во второй половине дня. Температура воздуха составит от +11⁠ до ⁠+20⁠ градусов.

Будет дуть слабый ветер со скоростью 2⁠–⁠3 метра в секунду, порывы до девяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, ждать ли в августе 30-градусной жары.

