Концерты органной музыки пройдут в Печорах в эти выходные

Концерты органной музыки пройдут в Печорах в эти выходные. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

9 августа в 16:30 состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Произведения И. С. Баха, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича и других авторов исполнят лауреаты международных музыкальных конкурсов. 10 августа концерт с участием саксофониста начнётся в 16:00.

Сегодня, 8 августа, гостей и жителей Печор ждут на орган при свечах.

Напомним, что концерты органной музыки проходят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах.

08 августа 2025

