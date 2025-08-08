Территорию у Вечного огня продолжают благоустраивать в Локне

08:31, 08 августа 2025, ПАИ

Укладку плитки вокруг Вечного огня переделывает подрядчик на Братском захоронении в посёлке Локня. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин.

«Ранее, к торжественной церемонии зажжения огня, благоустройство делалось в сжатые сроки. К сожалению, часть плитки была уложена с нарушением технологии. Сейчас подрядная организация устраняет эти недочёты», – отметил он.

На время ремонта, который займёт несколько дней, Вечный огонь пришлось временно погасить. Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» помогли аккуратно перенести его в специальную чашу. Сейчас она хранится в администрации округа. «Как только все работы завершатся, Вечный огонь снова будет зажжён – на своём месте, как символ нашей памяти и благодарности», – подчеркнул Иван Белугин.