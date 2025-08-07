Инсулиновые помпы улучшат качество жизни юных пациентов с диабетом, рассказали псковские врачи

23:09, 07 августа 2025, ПАИ

В псковской Детской областной клинической больнице пациентам с сахарным диабетом начали устанавливать инсулиновые помпы. Устройство вводит препарат в организм пациента, заменяя многократные ежедневные инъекции, рассказали врачи больницы телеканалу «Первый Псковский».

Ранее инсулиновые помпы устанавливали за пределами региона, теперь это можно сделать не покидая Псковской области. Для Детской областной клинической больницы это была одна из приоритетных задач. «Поэтому для начала мы должны были создать целое отделение, и только после этого начать процедуру подготовки к установке помп. Это касается тех диабетов, в отношении которых, для которых является установка помп как механизм получения лекарственного препарата. То есть все дети с диабетом получают лекарственный препарат. Помпа – это максимальное удобство для ребёнка», – сказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгенй Васильев.

В августе уже были установлены три помпы первым ребятам, в сентябре установки продолжатся. Для того, чтобы оснастить пациента с диабетом устройством, необходимо предварительное обследование и знания по применению.

«Установку инсулиновой помпы можно провести одним днём. Мы, врачи, устанавливаем параметры подачи инсулина в помпу, индивидуально для каждого ребёнка, исходя из его потребностей, и рассказываем ребёнку о самой помпе, о системе, как она работает», – рассказал заведующий детским эндокринологиическим отделением больницы Олег Соловьёв.

Основное преимущество для детей состоит в том, что не нужно делать много инъекций. «То есть помпа, канюля вставляется, устанавливается на опредёленный участок тела. Это либо живот, ягодицы, бёдра, где хорошо развита подкожно-жировая клетчатка. И эта инфузионная система, куда установилась эта помпа, постоянно в одно и то же место малыми порциями подаёт инсулин», – добавил Олег Соловьев.

В Псковской области около 250 детей с диагнозом «диабет», из них у некоторых ранее уже были установлены инсулиновые помпы. Теперь установить смогут и другие желающие. Также на базе псковской Детской областной клинической больницы работает школа сахарного диабета.