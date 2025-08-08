Схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений подготовили в России

08:08, 08 августа 2025, ПАИ

Схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений подготовили в России. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

При ограничениях по причине безопасности будет организован доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему: по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости.

Отдельно будет прописана схема для того, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства. Вместе с этим будут прописаны периоды охлаждения для иностранных sim-карт. Это позволит исключить возможность использования интернета для управления иностранными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что уже 150 точек доступа отметили на интерактивной карте Wi-Fi в Псковской области.

В регионе запущена интерактивная карта wifi-map.pskov.ru для поиска ближайших точек с бесплатным интернетом, включая кафе, государственные учреждения и банки. Появляются новые точки публичного Wi-Fi в Пскове. В Великих Луках определены первые пять точек, где появится публичный Wi-Fi. В частности, это площадь Ленина, у администрации города, площадь Рокоссовского, железнодорожный вокзал, парк Пушкина.