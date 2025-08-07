Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Пары из Гдова и Опочки повторили регистрацию брака спустя полвека

Семейные пары-юбиляры из Опочецкого и Гдовского районов, которые прожили 50 лет совместной жизни, вновь расписались в ЗАГСе сегодня, 7 августа. Об этом пишут районные газеты «Гдовская заря» и «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Торжественная церемония чествования золотых юбиляров состоялась в Опочецком отделе ЗАГС. Супруги получили право вновь почувствовать себя молодожёнами и поставить подписи в семейной летописи ЗАГСа.

Глава округа Юрий Ильин поздравил пары с событием и вручил юбилейные медали «50 лет совместной жизни» Александру и Вере Семиным, Алексею и Нине Тимофеевым, Анатолию и Валентине Соколовым.

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

В Опочке чествовали две пары – Наталью и Ивана Блохиных и Зинаиду и Александра Пановых: в этом году они также отметили золотой юбилей совместной жизни. Поприветствовала юбиляров начальник отдела Гдовского ЗАГСа Марина Фомина. Как и 50 лет назад, для «молодожёнов» прозвучал марш Мендельсона – и вновь супруги сказали да, семейные пары одна за другой ставили свои подписи в специальной книге юбилейных мероприятий.

К паре Блохиных, у которых день свадьбы 7 августа, приехала их свидетельница, которая полвека назад была на свадьбе. Поздравления прозвучали от главы администрации городского поселения Ольги Соколовой, председателя районного Совета ветеранов Веры Кабановой. Мероприятие посетили и друзья – бывшие коллеги пар. А заместитель главы района по социальным вопросам Владимир Журавлёв вручил супругам памятные медали «За любовь и верность».

