Сбор яблок начинали в Ермолаев день
Ранний сбор яблок начинали на Руси сегодня, 8 августа, в Ермолаев день. Об этом пишет calend.ru.
При этом есть яблоки ещё было нельзя, нужно было дождаться Яблочного Спаса – начала празднования Преображения Господня. В этот день крестьяне праздновали не только религиозный праздник, но и начало осени.
Также считалось, что Ермолаев день всегда выпадает тёплым, поэтому на полях начиналась жатва.
07 августа 2025
