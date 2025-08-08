Сбор яблок начинали в Ермолаев день

07:24, 08 августа 2025, ПАИ

Ранний сбор яблок начинали на Руси сегодня, 8 августа, в Ермолаев день. Об этом пишет calend.ru.

При этом есть яблоки ещё было нельзя, нужно было дождаться Яблочного Спаса – начала празднования Преображения Господня. В этот день крестьяне праздновали не только религиозный праздник, но и начало осени.

Также считалось, что Ермолаев день всегда выпадает тёплым, поэтому на полях начиналась жатва.