Ещё 267 человек заразились коронавирусом в Псковской области

06:52, 22 ноября 2021, ПАИ

64 340 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 267 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 55 109 пациентов (за сутки – 259), умерло 1 025 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 646 962 теста на коронавирус (за сутки – 1 068).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.