Более 218 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
218 324 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 234 532 жителя региона, ревакцинировано 18 436 человек.
Всего использовано 86,2 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 64 340 человек, 55 109 пациентов выздоровело, 1 025 человек умерло.
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