В России предложили ввести сбор с электроавтомобилей

07:10, 22 ноября 2021, ПАИ

Минтранс России предложил ввести покилометровую оплату проезда по автодорогам всех категорий для транспорта, работающего на альтернативных видах топлива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Правительство РФ.

Также ведомство выступает за введение акциза на экологичное топливо – газомоторное, электроэнергию, водород – и распространение на региональные дороги принципа «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей.

Все эти инициативы подготовлены для Правительства РФ как новые источники для пополнения дорожных фондов.

В настоящий момент владельцы экологичных автомобилей не платят за пользование дорожной инфраструктурой. Но при этом, как отмечают эксперты, экомобили наравне с обычными машинами оказывают на дорожную инфраструктуру негативное воздействие.