В России предложили ввести сбор с электроавтомобилей
Минтранс России предложил ввести покилометровую оплату проезда по автодорогам всех категорий для транспорта, работающего на альтернативных видах топлива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Правительство РФ.
Также ведомство выступает за введение акциза на экологичное топливо – газомоторное, электроэнергию, водород – и распространение на региональные дороги принципа «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей.
Все эти инициативы подготовлены для Правительства РФ как новые источники для пополнения дорожных фондов.
В настоящий момент владельцы экологичных автомобилей не платят за пользование дорожной инфраструктурой. Но при этом, как отмечают эксперты, экомобили наравне с обычными машинами оказывают на дорожную инфраструктуру негативное воздействие.
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